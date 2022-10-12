أكار يلتقي سكرتير الناتو في بروكسل

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وجاء ذلك على هامش حضورهما اجتماع وزراء دفاع دول الحلف الذي يستمر يومي الأربعاء والخميس.

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وتناول أكار مع ستولتنبرغ المسائل المطروحة على أجندة اجتماع وزراء الدفاع.

ومن المنتظر أن يتناول أكار خلال لقاءاته عددا من الملفات الأمنية والدفاعية، إلى جانب التطرق إلى المساعي الدبلوماسية التركية بخصوص اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية.

والثلاثاء صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء دفاع دول الحلف يومي 12 و13 أكتوبر في بروكسل، أن وزراء دفاع الناتو سيقررون زيادة مخزون أسلحة الحلف.

وقال ستولتنبرغ: "في هذا الاجتماع الوزاري، سنتخذ قرارا بزيادة مخزونات الذخيرة والمعدات"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأوكراني سيشارك في اجتماع حول تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

كما أكد أن الناتو سيتخذ إجراءات لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية للدول الأعضاء في الحلف خاصة عقب حادثة تفجير خطوط التيار الشمالي 1 و2، محذرا من أن "أي هجوم ضد البنى التحتية للحلفاء سيواجه برد موحد".

وأضاف أن دول الناتو ستزيد المساعدات العسكرية لأوكرانيا وستحافظ على دعمها.

المصدر: وكالات