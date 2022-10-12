البنتاغون يبحث سبل تعقب الأسلحة المقدمة إلى كييف

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن مجموعة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا بحثت إجراءات تعقب الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن: "بحثنا في اجتماع اليوم الإجراءات التي ستطبقها أوكرانيا لضمان إمكانية تعقب الأسلحة المتطورة بشكل كامل".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 4 أكتوبر عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 625 مليون دولار لأوكرانيا.

وعارض عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية أريزونا، بول أنطون غوسار، مساعدة كييف، واصفا بايدن بـ "المجرم" لمساعدته كييف وتمويل الحرب.

المصدر: نوفوستي