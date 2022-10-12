"طالبان": قيود التأشيرة الأمريكية الجديدة ستؤثر سلبا على العلاقات مع واشنطن 

حذرت خارجية حركة "طالبان" من أن القيود التي فرضتها واشنطن مؤخرا على إصدار التأشيرة لأعضاء الحركة، سيؤثر "سلبا" على العلاقات مع الحكومة الأفغانية.

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وويعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرض قيود على إصدار التأشيرات لبعض من أعضاء الحركة الحاليين والسابقين "الضالعين في انتهاك حقوق النساء في أفغانستان"، قالت خارجية "طالبان" في بيان لها إن "السياسة الأمريكية تشكل "عائقا" أمام تطوير العلاقات بين البلدين"، مؤكدة أن "قرارات كهذه يمكن أن يكون تأثيرها سلبيا على العلاقات الثنائية".

وأضافت أن "إعلان واشنطن جاء بعيد محادثات أجراها مسؤولون رفيعون في البلدين استضافتها الدوحة هذا الأسبوع"، لافتة إلى أن الجانبان بحثا في "كل المسائل المهمة تقريبا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: "فرانس برس"