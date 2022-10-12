 
مباشر

"طالبان": قيود التأشيرة الأمريكية الجديدة ستؤثر سلبا على العلاقات مع واشنطن 

أخبار العالم

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tz00

حذرت خارجية حركة "طالبان" من أن القيود التي فرضتها واشنطن مؤخرا على إصدار التأشيرة لأعضاء الحركة، سيؤثر "سلبا" على العلاقات مع الحكومة الأفغانية.

إقرأ المزيد
واشنطن تقيّد التأشيرة لمنتسبي
واشنطن تقيّد التأشيرة لمنتسبي "طالبان" السابقين والحاليين

وويعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرض قيود على إصدار التأشيرات لبعض من أعضاء الحركة الحاليين والسابقين "الضالعين في انتهاك حقوق النساء في أفغانستان"، قالت خارجية "طالبان" في بيان لها إن "السياسة الأمريكية تشكل "عائقا" أمام تطوير العلاقات بين البلدين"، مؤكدة أن "قرارات كهذه يمكن أن يكون تأثيرها سلبيا على العلاقات الثنائية".

وأضافت أن "إعلان واشنطن جاء بعيد محادثات أجراها مسؤولون رفيعون في البلدين استضافتها الدوحة هذا الأسبوع"، لافتة إلى أن الجانبان بحثا في "كل المسائل المهمة تقريبا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا