"بلومبيرغ": واشنطن تبحث فرض حظر كامل على استيراد الألمنيوم الروسي

كشفت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يبحث إمكانية فرض حظر كامل على استيراد الألمنيوم الروسي.

وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس ثلاثة سيناريوهات محتملة وهي حظر كامل أو زيادة في الرسوم الجمركية إلى مستوى يؤدي إلى الحظر، أو فرض عقوبات على شركة روسال الروسية العالمية التي تنتج المعادن.

وأضافت: "سيكون لهذه الخطوة المقابلة آثار بعيدة المدى على سوق الألمنيوم العالمي، مما قد يجبر مستهلكين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى البحث لإيجاد بديل لهذا المعدن".

وارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن الأسبوع الماضي إلى 2400 دولار للطن للمرة الأولى منذ 31 أغسطس.

المصدر: RT