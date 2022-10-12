باكستان.. تبرئة رئيس الوزراء ونجله من غسيل الأموال

أفاد المحامي أمجد برويز، بتبرئة المحكمة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونجله من تهم بالفساد وغسيل الأموال وجهت لهما عام 2020.

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وقال محامي شريف إن القضية في المحكمة الخاصة في لاهور "لا أساس لها على الإطلاق وذات دوافع سياسية"، حيث تم توجيه تهم غسل ملايين الدولارات بالروبية لشريف ونجله حمزة، رئيس الوزراء السابق لإقليم البنجاب، خلال إدارة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ووجهت وكالة التحقيقات الفيدرالية في لاهور تهم فساد وغسيل أموال إلى شريف وولديه حمزة وسليمان، في نوفمبر 2020، واتهمتهم بغسل 16.3 مليار روبية (ما يقرب من 200 مليون دولار) بين عامي 2008 و2018، فيما لم يحاكم سليمان منذ انتقاله إلى لندن بعد توجيه التهم إليه.

جدير بالذكر أن البرلمان الباكستاني انتخب شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف رئيسا للوزراء في وقت سابق من هذا العام، بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الإطاحة بعمران خان.

المصدر: "أ ب"