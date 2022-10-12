عضوة سابقة بالكونغرس تتهم بايدن بقيادة البلاد إلى محرقة نووية

حذرت عضو الكونغرس الأمريكي السابقة تولسي غابارد، في حديث لقناة "فوكس نيوز" من أن سياسات الرئيس جو بايدن وإدارته، قد تقود الولايات المتحدة إلى محرقة نووية.

وقالت غابارد: "القرارات التي اتخذها بايدن وقادة الكونغرس تقودنا إلى محرقة نووية. قد يكون لديهم ملاجئ حيث يمكنهم الاختباء. لكن، نحن الأمريكيين ليس لدينا مأوى حيث يمكننا الذهاب، حيث يمكننا النجاة. سيتعين علينا مواجهة العواقب".

كما انتقدت غابارد القيادة الحالية للحزب الديمقراطي، واصفة إياها بـ "العقائديين المتعصبين الذين يكرهون الحرية".

وبرأيها، تتعارض أنشطة الديموقراطيين مع القيم الأمريكية المنصوص عليها في الدستور، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. كما أشارت إلى أن قيادة الحزب "ستبذل قصارى جهدها لإسكات أي شخص يختلف مع موقفها".

يذكر أن تولسي غابارد كانت منافسة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، من أجل حق الترشح عن الحزب الديمقراطي. وقد أعلنت أمس عن قرارها الانسحاب من الحزب الديمقراطي.

المصدر: نوفوستي