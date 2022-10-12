سويسرا.. مساع لفرض غرامات باهظة على مخالفي "حظر البرقع"

تسعى الحكومة السويسرية إلى فرض غرامات تصل إلى 1000 فرنك سويسري (1000 دولار) على من ينتهكون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة.

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وبحسب موقع "swissinfo"، فإن "هذا الإجراء هو جزء من مشروع قانون أرسل إلى البرلمان اليوم الأربعاء لتنفيذ ما يسمى بـ"حظر البرقع" الذي اقترحه اليمينيون، والذي فاز بفارق ضئيل في استفتاء العام الماضي.

وبالرغم من أن مشروع القانون هذا يعرف باسم "حظر البرقع"، إلا أنه ينطبق، على سبيل المثال، على مشجعي كرة القدم المقنعين وكذلك المرأة المسلمة التي ترتدي النقاب.

هذا وتم إسقاط خطط الغرامات التي تصل إلى 10000 فرنك سويسري بعد المشاورات، حيث اعتبر ذلك غير متناسب، في حين سيتم تنفيذ الحظر من خلال قانون جديد وليس من خلال تعديل قانون العقوبات، كما هو مقترح في الأصل، إذ رأت الحكومة أن هذا أكثر ملاءمة لضمان الأمن والنظام العام.

وبحسب مشروع القانون، يحظر إخفاء الوجه في مكان عام، حيث يجب أن تكون العيون والأنف والفم مرئية، إذ أنه قد يرتدي مشجع كرة القدم، على سبيل المثال، قبعة أو غطاء رأس، لكن ليس بالاكلافا، كما يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب، ولكن ليس النقاب الذي يظهر فقط العينين، أو البرقع الذي يغطي الجسم كله.

ويطبق الحظر في جميع الأماكن العامة أو الخاصة التي يمكن للجمهور الوصول إليها، وتشمل المدارس والملاعب والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمحلات التجارية ودور السينما والصالات الرياضية.

في حين أن هناك العديد من الاستثناءات، إذ سيكون من الممكن تغطية وجه المرء في الطائرات أو المباني القنصلية أو الدبلوماسية وأماكن العبادة، كما تم تحديد استثناءات أخرى لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو الأحوال الجوية أو العادات المحلية، وكذلك لأسباب فنية أو ترفيهية أو دعائية.

المصدر: "swissinfo"