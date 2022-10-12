المفوضية الأوروبية ترشح البوسنة والهرسك لعضوية الاتحاد

أوصت المفوضية الأوروبية بمنح البوسنة والهرسك صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حال استيفائهما شروط العضوية قبل نهاية العام 2022.

وأشادت المفوضية بالتقدم الذي أحرزته دول غرب البلقان وتركيا في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد، وحددت شروط ذلك المتمثلة في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وضمان حرية الإعلام وتنظيم مؤسسات الدولة وإدارة الهجرة في البلدان المذكورة.

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وأكدت استمرارها بدعم الجهود المبذولة لتطبيق هذه الإصلاحات في دول غرب البلقان، وتسريع انضمامها إلى الاتحاد.

يذكر أن أوكرانيا ومولدوفا حصلتا على صفة المرشح في يونيو الماضي.

المصدر: "إنترفاكس"