واشنطن: 16.8 مليار دولار حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لنظام كييف منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بلغ 16.8 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل.

وأكد أوستن على أن الضربات الروسية الأخيرة على البنى العسكرية لنظام كييف عززت رغبة الغرب في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، وأعرب عن امتنانه لحلفاء واشنطن الذين يستمرون بتزويد أوكرانيا بحزم المساعدة الخاصة بهم.

وأضاف أن مجموعة الاتصال الغربية ستبقى موحدة وستواصل تعزيز القدرات الدفاعية لنظام كييف بجميع احتياجاتها لأطول وقت ممكن.

وذكر أوستن أن واشنطن قامت بتكثيف استثماراتها في مجال التصنيع العسكري لتغطية الاحتياجات الدفاعية للولايات المتحدة وكذلك لنظام كييف.

وذكر أنه سيتم إنتاج وتسليم هذه المساعدات خلال الأشهر والسنوات المقبلة في حالات معينة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت قبل أسبوعين عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لنظام كييف تضم 18 منظومة جديد لراجمات صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق ومئات المركبات وعشرات الرادارات والأنظمة المضادة للمسيرات وغيرها الكثير.

المصدر: تاس