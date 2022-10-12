انتقادات واسعة للرئيس البرتغالي بسبب تصريحه عن وقوع 400 اعتداء جنسي

تعرض الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا لانتقادات واسعة إثر تصريحاته عن نتائج تحقيقات مرتبطة بتورط قساوسة بالكنيسة الكاثوليكية البرتغالية بالاعتداء الجنسي على أكثر من 400 طفل.

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وهذه الانتقادات تأتي بعد أن أعلنت لجنة غير حكومية تنظر في الاعتداءات الجنسية التاريخية على الأطفال بالكنيسة أمس الثلاثاء أنها جمعت حتى الآن قائمة تضم 424 ضحية مزعومة في حالات يعود تاريخها إلى العام 1950، حيث هناك مئات القساوسة، بعضهم توفى، قيد الاشتباه.

في حين علق الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا على هذه النتائج قائلا: "400 حالة اعتداء لا يبدو رقما كبيرا لأنه في بلدان أخرى هناك آلاف الحالات التي وقعت في فترات زمنية أقصر"، بينما يبلغ عدد سكان البرتغال نحو 10.3 مليون نسمة.

وأثارت تصريحات الرئيس البرتغالي انتقادات واسعة النطاق، مع اتهامات بأنه يفتقر إلى التعاطف مع الضحايا، فيما سعى دي سوزا بعد عدة ساعات لنشر بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة لتوضيح تصريحاته.

وأوضح البيان أن "الرئيس يأسف لأن مجموع عدد الضحايا حتى الآن لا يبدو مرتفعا بالنظر إلى الحقيقة المحزنة المحتملة في البرتغال وبقية العالم"..

وأكد البيان أن "الرئيس يريد أيضا استمرار التحقيقات، وإرسال أي دليل إلى مكتب المدعي العام".

بيان مارسيلو ريبيلو دي سوزا لم يهدئ الضجة في البرتغال، ما دفعه إلى إجراء مقابلتين منفصلتين مع قناتين تلفزيونيتين رسميتين، حيث قال إن عدد الحالات "خطير للغاية".

من جهته، عمل رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على مساعدة الرئيس اليوم الأربعاء، إذ أشار للصحفيين إلى أنه متأكد من أن التعليقات الأولية للرئيس "أسيء تفسيرها".

هذا ولا تزال لجنة التحقيق، التي بدأت عملها في يناير الماضي، تحث الضحايا على التقدم ببلاغات، في حين أنه قبل أن تبدأ اللجنة عملها، قال كبار مسؤولي الكنيسة إن البرتغال شهدت عددا قليلا فقط من الاعتداءات الجنسية.

المصدر: "فرانس برس"