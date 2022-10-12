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توكايف وأردوغان يلعبان تنس الطاولة (فيديو)

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توكايف وأردوغان يلعبان تنس الطاولة (فيديو)
Sputnik
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نشرت وكالة "سبوتنيك" صورا تظهر الرئيسين الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يلعبان تنس الطاولة.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أستانا حيث سيشارك غداء الخميس في أعمال قمة مؤتمر التعاون وإجراءات الثقة في آسيا.

وأشارت وسائل إعلام كازاخية إلى أن رئيس كازاختسان الحالي قاسم جومارت توكايف يحب تنس الطاولة بشكل كبير، مضيفة أنه أصبح مرشحا لدرجة الماجستير في تنس الطاولة أثناء دراسته في المدرسة.  

توكايف وأردوغان يلعبان تنس الطاولة (فيديو)
Sputnik
توكايف وأردوغان يلعبان تنس الطاولة (فيديو)
Sputnik

كما ذكرت أن توكايف وأردوغان قد لعبا تنس الطاولة منذ نصف عام في أنقرة.

المصدر: سبوتنيك

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