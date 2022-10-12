هولندا تزود أوكرانيا بمنظومات للدفاع الجوي والدفاع الصاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها ستزود أوكرانيا بمنظومات دفاع صاروخي وأخرى للدفاع الجوي، تتجاوز قيمتها 15 مليون يورو.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع "أن هولندا ستزود أوكرانيا بمنظومات لتعزيز دفاعها الجوي والصاروخي. وهذه المنظومات التي تزيد قيمتها عن 15 مليون يورو تأتي على خلفية الضربات الروسية الأخيرة لأوكرانيا".

وكانت وزيرة الدفاع الهولندية كيسا أولونغرين قد أعلنت في وقت سابق خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن هولندا تخطط لتزويد أوكرانيا بمزيد من الصواريخ والذخيرة، مضيفة أن هولندا ستواصل إرسال مدربيها لتدريب الجيش الأوكراني في بريطانيا.

يوم الاثنين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن أن روسيا وجهت ضربات واسعة النطاق بأسلحة دقيقة لمرافق البنية التحتية الأوكرانية. واصفا الانفجار الذي وقع على جسر القرم بأنها هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية. وبذلك وفقا للرئيس بوتين تكون كييف قد وضعت نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية البغيضة، ومن المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد.

المصدر: نوفوستي.