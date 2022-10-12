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مندوب روسيا بمنظمة حظر السلاح الكيماوي: الغرب يعمل على إضعافنا وفق السيناريو السوري

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مندوب روسيا بمنظمة حظر السلاح الكيماوي: الغرب يعمل على إضعافنا وفق السيناريو السوري
Gettyimages.ru
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياسية في لاهاي، أرشيف
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين بأن الغرب يبحث عن فرص للتعدي على مصالح روسيا بهيئات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام "السيناريو السوري".

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وقال شولغين في مؤتمر صحفي في أعقاب جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، اليوم الأربعاء: "حاليا يبدأون تدريجيا في التحقيق لاستكشاف احتمالات كيفية إضعاف مواقع روسيا، والبريطانيون في المقدمة. إنهم هم الذين يتساءلون "كيف يمكننا إضعاف مواقع الروس في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "لا يتحدثون عنه بشكل مباشر ولكن من خلال الأحاديث التي تجرى وراء الكواليس ومن مصادر مختلفة نتوصل إلى استنتاج مفاده أن الدول الغربية تنوي، على الأرجح، أن تستخدم ضد روسيا "السيناريو السوري" الذي سبق أن لجأوا إليه، عندما تبنوا ووافقوا على قرار عقابي وفق المادة 12، خفض حقوق وامتيازات سوريا. هذه على ما يبدو خطتهم".

المصدر: نوفوستي

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