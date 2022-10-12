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تركيا: 11 سفينة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

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تركيا: 11 سفينة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 11 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية، في إطار اتفاق اسطنبول لنقل الحبوب.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر": "يستمر شحن الحبوب بطريقة آمنة ومخططة. اليوم، غادرت 11 سفينة الموانئ الأوكرانية محملة بالحبوب".

وفي 22 يوليو، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته اسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية التي تمت برعاية تركية أممية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: RT

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