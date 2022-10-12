ألمانيا تراقب الوضع في خط أنابيب "دروجبا" بعد اكتشاف انخفاض في الضغط

صرح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا تراقب الوضع في خط أنابيب "دروجبا" وهي على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية.

وبهذا الصدد قالت ألمانيا إنها تحقق في تفاصيل الحادث على خط الأنابيب، ولا توجد استنتاجات نهائية حول ما حدث حتى الآن. ووفقا للمعلومات الأولية من السلطات البولندية، من المفترض أن الأضرار كانت عرضية وليست تخريبية، ومع ذلك، فإن التوضيح الدقيق للحقائق مستمر.

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وكان انخفاض في الضغط قد تم اكتشافه في جزء من نظام خط أنابيب "دروجبا" الواقع غرب بولتسك، كما أبلغت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية "بيرن"، وأشار ممثل الوزارة إلى أن "موثوقية الإمدادات في ألمانيا مضمونة حاليا، بينما تستمر مصفاتان لتكرير النفط في شويدت وليونا في تلقي النفط الخام عبر خط أنابيب (دروجبا-1) عبر بولندا، ولم يتم قطع الإمدادات".

وأضافت الوزارة: "نحن نراقب الوضع عن كثب، ونتواصل مع جميع أصحاب المصلحة، وزادت مصفاتا شويدت وليونا من احتياطياتهما النفطية عمدا في الأسابيع الأخيرة كإجراء احترازي". كما تم تحديد أن كلا المصفاتين لديهما أيضا طرق إمداد عبر موانئ روستوك وغدانسك".

المصدر: نوفوستي