رئيس ليتوانيا يقارن الجيش الألماني بفتاة تحتاج لعقد زواج

تسبب رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا في إثارة فضيحة في بلاده عندما قارن الجيش الألماني (بوندسفير) بالفتاة المحتاجة لعقد زواج.

ونقلت شبكة LRT (إذاعة وتلفزيون ليتوانيا) قول الرئيس الليتواني: "الجيش الألماني ليس فتاة يمكن دعوتها لقضاء أمسية سعيدة في الهواء الطلق، بل هي بحاجة إلى عقد زواج".

ووفقا للشبكة، أثار رئيس ليتوانيا بهذه الكلمات موجة من الانتقادات من قبل نشطاء حقوق الإنسان، لأن الكثيرين اعتبروا تصريح الرئيس هذا بمثابة "نموذج بحت للتحيز الجنسي". ووفقا لخبراء حقوق الإنسان، قلل رئيس ليتوانيا من قيمة النساء بكلماته هذه.

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وقالت مارغريتا يانكوسكايت، الدكتورة في مركز تنمية الفرص المتكافئة للرجال والنساء: "لا يجوز لرئيس الدولة أن يسمح لنفسه بهذه التصريحات. من المحزن أن ليتوانيا تواصل اتباع التقاليد السيئة: قبل ذلك كان لدينا رئيس وزراء قال إنه يجب على النساء فقط تزيين المكتب، والآن رئيس يسمح لنفسه بمثل هذا المزاح".

من جانبها وصفت جورات جوشكايت رئيسة قسم حقوق الإنسان في ليتوانيا، مزاح رئيس دولتها بأنه "خطاب متحيز جنسيا عن المرأة، وفيه أصبحت أداة للرجل، وليست شخصية فعالة مستقلة".

المصدر: نوفوستي