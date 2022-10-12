بريطانيا.. هيئة الخدمات الصحية تحذر من تراجع إمدادات الدم

أصدرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أول حالة تأهب لها على الإطلاق باللون الأحمر، بشأن إمدادات الدم التي تراجعت إلى مستويات منخفضة للغاية.

وقالت NHS Blood and Transplant إن "الإنذار سيستمر لمدة أربعة أسابيع في البداية، داعية المتبرعين إلى الحضور لمراكزها للتبرع بالدم، خصوصا الدم من فئة O.

ويعني التنبيه أن بعض العمليات غير العاجلة التي تتطلب نقل الدم من المحتمل أن يتم تأجيلها. وسيطلب من المستشفيات اتخاذ قرارات فردية حول بعض الجراحات، لكنها ستستمر في إجراء العمليات الجراحية العاجلة وعمليات نقل الدم لأولئك الذين يعانون من حالات طويلة الأمد.

المصدر: "الإندبندنت"