الخارجية الروسية: موسكو لا تنظر إلى إفريقيا كمجرد مصدر للموارد الخام

قال أوليغ أوزيروف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية اليوم، إن روسيا لا تعتبر القارة الإفريقية كقاعدة للمواد الخام لاقتصادها، ونوه بوجود ما يكفي من المواد الخام في روسيا نفسها.

وأضاف السفير في حديث صحفي على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "الخصوصية المميزة للموقف الروسي تكمن في أننا لا نعتبر القارة الإفريقية كقاعدة للمواد الخام لاقتصادنا، لدينا الكثير من المواد الخام في بلادنا. نحن على استعداد لتدريب الكوادر الهندسية ونقل التقنيات والكفاءات، وهذا في الواقع التقليد المتبع من جانب روسيا".

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وتابع السفير القول: "نعتقد ان مهمة روسيا والدول الإفريقية هي تعزيز السيادة الإفريقية في السياسة والاقتصاد والطاقة. وهذا يعني تكوين قدراتنا الخاصة ليس فقط لاستخراج موارد الطاقة، ولكن أيضا لمعالجتها محليا".

في الوقت نفسه، شدد الدبلوماسي على أنه يجب على المجموعة الإفريقية أن تضمن أولا وقبل كل شيء ليس تصدير موارد الطاقة، بأمن الطاقة الذاتي.

يقام أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي