تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي لروسيا والصين وإيران

قال القائد العام للبحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، إن مناورات بحرية بمشاركة الصين وروسيا في شمال المحيط الهندي ستجري في المستقبل القريب.

وأضاف إيراني، في حديث نقلته وكالة YJC: "من أجل خلق أمن مستقر وتحسين القدرة القتالية، سنعقد قريبا مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي بمشاركة الصين وروسيا ودول أخرى".

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ولم يحدد الضابط الإيراني، هوية الدول الأخرى التي ستشارك في المناورات، ولا عدد ونوعية السفن المشاركة فيها.

المصدر: نوفوستي