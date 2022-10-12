الولايات المتحدة تكشف عن خططها في المحيط الهادئ: لا ناتو لنا هنا والتحدي صعب!

أعلن الجنرال تشارلز فلين، رئيس القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة المشاركة بالتدريبات في المحيط الهادئ وتعزيز نفوذها في المنطقة.

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وكشف فلين في مقابلة مع موقع "ديفينس نيوز" عن هدف بلاده من مثل هذه النشاطات، مشيرا إلى أن القوات البرية الأمريكية "تسعى إلى مزيد من المشاركة في التدريبات" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة النفوذ الجيوسياسي للصين.

وقال فلين في هذا الشأن: "ليس لدينا ناتو هنا ... ولا نخطط لناتو هنا.. هذا التحدي صعب للغاية بالنسبة لنا، لأنه يتعين علينا توحيد الحلفاء والشركاء معا، ونحن نفعل ذلك بجدية".

المصدر: نوفوستي