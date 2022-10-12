 
مباشر

"لم أذهب إلى السعودية من أجل النفط".. بايدن يكشف عن سبب آخر لزيارته إلى المملكة

أخبار العالم

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tywp

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية عن السبب الذي جعله يزور المملكة العربية السعودية، في يوليو الفائت.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لإعادة التفكير بعلاقاتها مع السعودية، قال بايدن: "نعم، وبالمناسبة لندخل مباشرة في سبب ذهابي إلى هناك. لم أذهب من أجل النفط، ذهبت للتأكيد أننا لن نخرج من الشرق الأوسط".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا