"لم أذهب إلى السعودية من أجل النفط".. بايدن يكشف عن سبب آخر لزيارته إلى المملكة

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية عن السبب الذي جعله يزور المملكة العربية السعودية، في يوليو الفائت.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لإعادة التفكير بعلاقاتها مع السعودية، قال بايدن: "نعم، وبالمناسبة لندخل مباشرة في سبب ذهابي إلى هناك. لم أذهب من أجل النفط، ذهبت للتأكيد أننا لن نخرج من الشرق الأوسط".

BIDEN on his trip to beg Saudi Arabia for more oil: "I didn't go about oil!" pic.twitter.com/Jb1igGfrhC — RNC Research (@RNCResearch) October 12, 2022

المصدر: RT