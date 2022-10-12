بيسكوف: مجال الطاقة يصبح أحيانا هدفا للأعمال الإجرامية

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مجال الطاقة يصبح أحيانا هدفا لأعمال إجرامية للإرهابيين، مثلما شهدناه في حادثة "السيل الشمالي ".

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وقال بيسكوف في كلمة ألقاها خلال مراسم توزيع جوائز للفائزين في مسابقة "طاقة القلم": "مجال الطاقة هو ما يطورنا، مجال الطاقة هو ما يصبح موضوع أمل لدى شعوب بأكملها، مجال الطاقة هو ما يؤدي إلى حالة من اليأس لدى شعوب بأكملها في حالة غيابه، مجال الطاقة هو ما يصبح هدفا للأعمال الإجرامية من جانب الإرهابيين، مثلما شهدناه في حادثة "السيلين الشماليين، مجال الطاقة هو ما يعد مستقبل البشرية بما فيها بلادنا، مرتبط به".

ووقعت انفجارات في خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2" في 26 سبتمبر الماضي. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن الحديث يدور عن عملية تخريبية مخططة. وأعلن وزير الخارجية الدنماركي، يبيه كوفود، أن حكومته تنوي رفض مشاركة روسيا في التحقيق في ملابسات حادثة "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2". من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نتائج هذا التحقيق لن يكون من الممكن اعتبارها موثوقة وموضوعية دون مشاركة الجانب الروسي فيه.

المصدر: نوفوستي