الكرملين يعلق على بحث مجموعة السبع تسليم الأصول الروسية إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بحث قمة مجموعة السبع إمكانية تسليم الأصول الروسية إلى أوكرانيا، هو "تصرف قطاع الطرق" و "محاولة مكشوفة لجعل السرقة مشروعة".

وأضاف بيسكوف: "عمليا يجري الحديث عن محاولات مكشوفة لمناقشة إمكانية إضفاء الشرعية على سرقة تم ارتكابها في وقت سابق. وربما يكون من الغباء القول إن هذا يتعارض مع جميع قواعد القانون الدولي التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها. هذه مجرد أعمال لصوصية دولية بحتة. ومن المحزن جدا أن تكون مثل هذه المواضيع على جدول أعمال هذه المنتديات".

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وفي وقت سابق أفادت الأنباء، بأن دول مجموعة السبع تعتبر أن الوقت مناسبا لدراسة الطرق لتوجيه الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي