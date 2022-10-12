 
مباشر
عاجل
بوتين: لا شك في أن تفجيرات "السيل الشمالي" هي عمل إرهابي دولي.

بيسكوف يكشف سبب تقديم بوتين معطفه لمحمد بن زايد

أخبار العالم

بيسكوف يكشف سبب تقديم بوتين معطفه لمحمد بن زايد
Sputnik
المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، سان بطرسبورغ، روسيا، 11 أكتوبر 2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyvz

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين قدم معطفه لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان كإشارة اهتمام.

إقرأ المزيد
"علاقات دافئة".. بوتين يهدي محمد بن زايد معطفه وقاية من برد بطرسبورغ

وردا على سؤال صحفي عما إذا الجانب الإماراتي أعاد المعطف قال بيسكوف مازحا: "لا يمكنني الإجابة عن سؤالك. إنها علامة معينة على الاهتمام، تعكس بشكل كامل المزاج المتبادل للرئيسين".

وأضاف أنه حتى إذا لم تتم إعادة هذا المعطف فلن يخلق ذلك أي صعوبات، متابعا: "لا أعتقد أنه ستكون أي مشكلة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا