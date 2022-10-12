بيسكوف يكشف سبب تقديم بوتين معطفه لمحمد بن زايد

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين قدم معطفه لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان كإشارة اهتمام.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا الجانب الإماراتي أعاد المعطف قال بيسكوف مازحا: "لا يمكنني الإجابة عن سؤالك. إنها علامة معينة على الاهتمام، تعكس بشكل كامل المزاج المتبادل للرئيسين".

وأضاف أنه حتى إذا لم تتم إعادة هذا المعطف فلن يخلق ذلك أي صعوبات، متابعا: "لا أعتقد أنه ستكون أي مشكلة".

المصدر: نوفوستي