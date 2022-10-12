وزير: هنغاريا لن تدعم مقترحات المفوضية الأوروبية المهددة لإمدادات الطاقة

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن بلاده لن تدعم في مجلس وزراء الطاقة الأوروبي، المقترحات التي تهدد توريد الطاقة لأي دولة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض سقف لسعر الغاز.

وأضاف الوزير: "نتوقع من المفوضية الأوروبية عدم تقديم مقترحات، ومن المجلس الأوروبي عدم قبول أي مقترحات من شأنها ان تعرض إمدادات الطاقة لأي من الدول الأعضاء للخطر. نحن نؤيد جميع المقترحات التي تعمل على تحسين أمن الإمدادات في القارة، ولن ندعم أي اقتراح من شأنه أن يهدد أمن إمدادات الطاقة. لا يجوز تقديم مقترحات من شأنها تقليل كمية الغاز المتاح أو أي مصدر آخر للطاقة في القارة".

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وتابع سيارتو القول: "لقد أوضحت روسيا أنه في حالة تحديد سقف لسعر الغاز، فإنها ستقطع ضخ الغاز، الأمر الذي سيعرض أمن إمدادات الطاقة لدينا للخطر، لذلك من الواضح أننا لن ندعم هذه الفكرة".

في وقت سابق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بضرورة فرض سقف سعر للغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي