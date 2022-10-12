سقف أسعار الغاز الروسي لن يناقش في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي

صرح وزير الصناعة والتجارة التشيكي الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي بأن تقييد أسعار الغاز الروسي لن يطرح في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الطاقة بدول الاتحاد.

إقرأ المزيد

وأفاد جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة التشيكي في براغ بأن تقييد أسعار الغاز القادم من الاتحاد الروسي عبر الأنابيب لن يناقش في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن قضايا الطاقة.

وقال سيكيلا قبيل الاجتماع: "هناك عدد من المقترحات لم تعد مطروحة للنقاش (من قبل وزراء دول الاتحاد الأوروبي). يتعلق ذلك، على سبيل المثال، بقيود الأسعار على الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب من الاتحاد الروسي".

المصدر: نوفوستي