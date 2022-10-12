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أذربيجان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

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أذربيجان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي
مقر وزارة خارجية أذربيجان في باكو
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استدعت الخارجية الأذربيجانية اليوم الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في البلاد بعد حادث إطلاق نار تعرضت له سيارة تابعة للسفارة الأذربيجانية في واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام أذرية عن الوزارة أنها أعربت عن "قلقها الشديد وامتعاضها" من الحادث، وأبلغت الممثل الأمريكي "مطالبتها بضمان أمن البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية".

وفي وقت سابق اليوم أفادت الخدمة الصحفية للخارجية الأذربيجانية بأن سيارة رسمية تابعة للسفارة تعرضت لإطلاق نار في واشنطن ليلة الاثنين الثلاثاء، مضيفة أن البعثة الدبلوماسية أبلغت على الفور الجهات الأمريكية المعنية وقدمت صورا من كاميرات المراقبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

المصدر: وكالات

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