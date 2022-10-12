إلغاء الرماية من راجمات هيمارس في مناورات اليابان بسبب نقص القذائف الصاروخية

تم إلغاء الرماية من راجمات "هيمارس" الأمريكية في المناورات المشتركة بين القوات البرية اليابانية وسلاح مشاة البحرية الأمريكية بسبب نقص القذائف.

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وذكرت صحيفة "نيكي" اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الدفاع اليابانية، التي عزت الحادث إلى "مشاكل إجرائية"، أن تلك القذائف لم تنقل إلى جزيرة هوكايدو حيث تجري المناورات.

ووصفت الصحيفة إلغاء إطلاق النار من راجمات "هيمارس" بالحدث "غير المسبوق" في تاريخ المناورات المشتركة، وتم استخدام قاذفات راجمات صواريخ يابانية تشبه خصائص "هيمارس"، وأطلق ما مجموعه 24 صاروخا.

وتقام المناورات الأمريكية اليابانية المشتركة في الفترة من 1-14 أكتوبر في يوسوبيتسو، وهو أكبر ميدان تدريب عسكري في اليابان، ويقع في شرق هوكايدو، ويشارك فيها حوالي 3500 من الأفراد العسكريين.

وكانت الخدمة الصحفية لـ "البنتاغون" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 625 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل من بين أشياء أخرى 4 راجمات "هيمارس" وذخيرتها، على أن يتم توفير هذه الأسلحة وغيرها إلى كييف من مخزون "البنتاغون".

المصدر: تاس