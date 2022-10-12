الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى في القدس

انتشر عناصر الشرطة الإسرائيلية في أنحاء البلدة القديمة في القدس، بينما يشارك آلاف اليهود بـ"التبريك الكهنوتي" عند حائط البراق وسط توترات متصاعدة في المدينة وفي أنحاء الضفة الغربية.

وتم نشر المئات من رجال الشرطة وشرطة الحدود في البلدة القديمة لتأمين الطريق. كما تم إغلاق العديد من طرق المدينة القديمة أمام حركة المرور.

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "كجزء من رفع وتيرة النشاطات الأمنية في منطقة نابلس تقرر إغلاق الطرق وتقييد الحركة الى المدينة ومنها وإبقاء عدد من الطرق مفتوحة حيث سيتم فيها تطبيق تفتيش أمني مكثف".

#عاجل اغلاقات وتفتيش أمني وتقييد الحركة الى مدينة نابلس ومنها



كجزء من رفع وتيرة النشاطات الأمنية في منطقة #نابلس تقرر في جيش الدفاع اغلاق الطرق وتقييد الحركة الى المدينة ومنها وابقاء عدد من الطرق مفتوحة حيث سيتم فيها تطبيق تفتيش أمني مكثف pic.twitter.com/6s3Se1NPCm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2022

وذكرت وكالة "معا" أن الشرطة الإسرائيلية، فرضت فجر اليوم الأربعاء، حصارا على مدينة نابلس وقامت بإغلاق العديد من الطرقات، مما أدى لحدوث أزمة خانقة.

كما نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا على طريق "بيت إيل" عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وتم إيقاف المركبات.

واندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم تنديدا باستمرار الحصار على مخيم شعفاط شمال القدس. وأطلق خلالها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع، مما أدى إلى اصابة العشرات بحالات اختناق.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + " معا"