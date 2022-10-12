أنقرة: نرفض تفتيش القوة البحرية "إيريني" للسفن التركية

أعلنت تركيا أنها ترفض من حيث المبدأ تفتيش عملية "إيريني" التي تجريها القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط، للسفن التابعة لها.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، على تغريدة عملية "إيريني". وجاء في تغريدة "القوة البحرية"، أن "تركيا لم تمنح الإذن لعملية إيريني لتفتيش سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا وترفع العلم التركي".

وقال بيلغيتش إن بلاده شككت في حياد وشرعية وهدف عملية إيريني منذ اليوم الأول، مضيفا: "منذ تفتيش إيريني لسفينة تجارية تركية بشكل غير قانوني في نوفمبر 2020 دون الحصول على إذن من تركيا، فإن تركيا ترفض من حيث المبدأ كافة الطلبات المشابهة (تفتيش السفن)".

وفي 31 مارس 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

المصدر: "الأناضول"