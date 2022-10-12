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ولايتي يعتبر تخلي روسيا والصين عن استخدام الدولار خطوة متقدمة

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ولايتي يعتبر تخلي روسيا والصين عن استخدام الدولار خطوة متقدمة
Gettyimages.ru
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قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في الشؤون الدولية، إن تخلي روسيا والصين عن استخدام الدولار الأمريكي في الحسابات المتبادلة، يعتبر علامة إيجابية.

وأضاف ولايتي، الذي شغل في فترة سابقة منصب وزير الخارجية الإيراني: "تعتبر الصين وروسيا، من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة بريكس، التي تضم أيضا الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل. وتجري موسكو وبكين المعاملات المالية والحسابات المتبادلة دون استخدام العملة الأجنبية (الدولار)".

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وأشار ولايتي إلى أن ذلك يعني أنهما غير مرتبطين بالدولار الذي يرتبط بشكل مباشر بإرادة الولايات المتحدة.

وقال المستشار الإيراني: "هذا يعتبر تقدما جيدا للغاية".

المصدر: نوفوستي

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