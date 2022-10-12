بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة للفوز بولاية ثانية، مؤكدا في الوقت نفسه قدرته على هزيمة دونالد ترامب.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية قال بايدن إنه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر القادم: "سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار" بشأن انتخابات 2024.

وأكد أنه إذا حصل واضطر لمواجهة سلفه الجمهوري في الانتخابات المقبلة "فأعتقد أن بإمكاني هزيمة دونالد ترامب مجددا".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لا يرى في تقدمه في السن ما يحول دون ترشحه لولاية ثانية، دافع بايدن بشدة عن قدرته على أداء مهام منصبه.

وأضاف: "سم لي رئيسا، في التاريخ الحديث، فعل الكثير بقدر ما فعلت في العامين الأولين" من ولايته.

وبايدن الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب