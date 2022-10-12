بايدن:هاتنر بدأ بالسير على الطريق الصحيح منذ عامين وحتى الآن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه فخور بنجله هانتر الذي يواجه اتهامات بإخفاء إدمانه على المخدرات عند شراء الأسلحة.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، زعم الرئيس الأمريكي بأنه لا يعرف شيئا عن قصة الأسلحة المذكورة، لكنه يثق تماما في ابنه.

وقال: "لم أكن أعرف شيئا عن قصة السلاح هذه. يبدو أنه عندما تقدم بطلب لشراء مسدس، تم توجيه سؤال له: هل تتعاطى المخدرات. قال ابني: لا. ولقد كتب عن لا هذه في كتابه".

ووفقا لشبكة CNN، هناك ثقة بين المحققين وموظفي النيابة العامة من وجود أدلة كافية لإدانة هانتر بايدن، لكن اتخاذ القرار يبقى من حق ديفيد فايس المدعي العام في ولاية ديلاوير، ومن المرجح أن يتم اتخاذه بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر.

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وقال بايدن الأب: "لدي ثقة كبيرة في ابني. أنا أحبه، لقد بدأ بالسير على الطريق الصحيح منذ عامين وحتى الآن. أنا فخور به حقا".

وتابع الرئيس الأمريكي القول: "هذا طفل ليس طفلا، إنه رجل بالغ - لقد أدمن المخدرات كما يحدث في كثير من العائلات. لكنه تخطى كل ذلك وبدأ حياة جديدة".

ويزعم هانتر بايدن بأنه تعافى من إدمان المخدرات، ولكن وفقا للكتاب، يمكن أن تكون الحلقة المتعلقة بشراء الأسلحة مرتبطة بفترة الإدمان.

المصدر: نوفوستي