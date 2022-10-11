هولندا.. ضبط عصابة دولية لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات

أعلنت الشرطة الهولندية يوم الثلاثاء، توجيه ضربة قاصمة لعصابة دولية لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات واعتقال 7 مشبوهين.

وذكرت الشرطة في روتردام أنها ألقت القبض على 7 مشتبه بهم خلال تفتيش المنازل في 22 موقعا بثلاث دول، ويشتبه بضلوعهم في غسل الأموال وتهريب المخدرات.

ويعتقد المحققون أن العصابة غسلت أكثر من 100 مليون يورو (97 مليون دولار) على مدار عدة أعوام.

وانصب التركيز الرئيسي في العملية على مدن روتردام وأمستردام ولاهاي في هولندا، وفقا للشرطة، وتم أيضا تفتيش شقق سكنية ومقرات تجارية في صربيا ولوكسمبورغ.

وصادر المحققون عددا من الممتلكات من بينها سيارات فارهة وأجهزة كمبيوتر ومبالغ مالية طائلة.

وأشارت تقارير إلى أن عدة مئات من رجال الشرطة شاركوا في العملية.

وانطلقت التحقيقات منذ سنتين وما زالت جارية، ولا يستبعد القبض على المزيد من المشتبه بهم.

المصدر: د ب أ