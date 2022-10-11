قائد بالحرس الثوري الإيراني: محو إسرائيل بات قريبا

أكد مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي، أن طريق الحل لإرساء الأمن في منطقة غرب آسيا، هو محو إسرائيل.

وصرح بأن سقوط إسرائيل وشيك لأنها تعاني التشتت من الداخل وهي الآن على اعتاب الموت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري، العميد نقدي قال يوم الثلاثاء، في حفل إحياء ذكرى زيارة قائد الثورة الإسلامية إلى محافظة خراسان شمالي شمال شرق إيران: "الوحدة هي البنية التحتية الرئيسية للأمن وكل بلد وكل المواطنين بحاجة إلى الأمن للعيش والقيام بالأعمال وزيادة المعرفة والتقدم".

وأضاف أن العالم فيه كثير من القادة الأشرار ولديهم ملفات سوداء، مشيرا إلى أن أسر مشاة البحرية الأمريكية من قبل إيران في الخليج، وإسقاط طائرة مسيرة ودك القاعدة الأمريكية في العراق، في استهداف للقوات الأمريكية هو الأول من نوعه بعد الحرب العالمية، ومرور سفن النفط الإيرانية بين السفن البريطانية والأمريكية، كلها أبرزت عظمة وقوة الثورة الإسلامية للعالم.

وذكر أن العدو لا يحتمل أن يرى صمود الشعب الإيراني وصبره، وقال: "لذلك يحيكون المؤامرات والفتن، وأنشأوا لجانا مختلفة للإطاحة بالنظام، وشكلت عدة دول غربية والكيان الصهيوني مقرا مشتركا وأطلقوا في هذه السنوات مختلف المخططات ضد إيران.

وأكد نائب الشؤون التنسيقية لقائد الحرس الثوري أن العدو يعلم أنه لم يعد له مكان في العالم.

وفي إشارة إلى وفاة مهسا أميني، قال محمد رضا نقدي: "لقد أصدر العديد من قادة العالم بيانات وأمريكا التي قتلت ملايين الأشخاص من أعراق مختلفة في دول كثيرة، يتحدثون عن حقوق الانسان في هذه القضية.

وصرح العميد نقدي: "على هذه الدول أن توضح سبب التزامها الصمت في مواجهة قصف المستشفى في أفغانستان ومقتل أربعة آلاف شخص في السجون الأمريكية عام 2019 وقتل 250 امرأة خلال اعتقالات من قبل الشرطة بالرصاص خلال خمس سنوات.

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية