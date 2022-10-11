بايدن مازحا: اخترت طريق السياسة لضعف كفاءاتي

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا، بأنه اختار العمل السياسي نظرا لأن كفاءاته المتواضعة لم تؤهله ليصبح رجل إطفاء أو قسيسا.

واستذكر طفولته في كليمونت بولاية ديلاوير قائلا: التحقت بمدرسة سانت روز حيث كانت بجوارها محطة إطفاء وأصبح جميع أصدقائي إما رجال إطفاء، أو رجال شرطة أو قساوسة. أما أنا، فلم تكن لدي المؤهلات الكافية لأصبح مثلهم، ولذلك أنا هنا اليوم.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل حول كيفية السيطرة على الحرائق عقدت في البيت الأبيض.

المصدر: نوفوستي