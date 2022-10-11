كولونا تبحث مع عبد اللهيان ملفي الفرنسيين المحتجزين في إيران والعقوبات الأوروبية

جددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال محادثات هاتفية أجرتها مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مطالبتها إيران بالإفراج عن فرنسيين محتجزين لديها.

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وقالت الخارجية الفرنسية: "الوزيرة أثارت أوضاع مواطنينا المحتجزين تعسفيا في إيران، وجددت مطلبنا بالإفراح عنهم فورا، وذكرت بالطابع غير المقبول لبث اعترافات مزعومة لاثنين منهم".

وكانت كولونا قد أشارت في تصريح لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية إلى أن الفرنسيين المحتجزين في إيران عددهم خمسة، وهم الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتقلت في يونيو 2019، ثم حكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامين بريير الذي اعتقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى كولر وباريس اللذين اعتقلا في أيار.

في حين أن المحتجز الخامس هو "فرنسي كان يجري زيارة عابرة" لطهران وأوقف مؤخرا، وفق الوزارة.

هذا وعلق وزير الخارجية الإيراني على محادثاته مع نظيرته الفرنسية قائلا: "اعترضت على التدخل الأوروبي في شؤوننا الداخلية"، مضيفا: "قلت إننا سنتخذ تدابير معاملة بالمثل إذا تبنّت أوروبا فرض قيود".

وقالت كولونا إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على مسؤولين بخصوص الاحتجاجات في إيران، مشيرة إلى أن هذه العقوبات سيصادق عليها المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.

والأسبوع الماضي، بثت طهران مقطع فيديو قدم على أنه يحمل "اعترافات" للنقابيين سيسيل كولر وجاك باريس، الأمر الذي أدى إلى رد فعل مندد من جانب باريس.

المصدر: "فرانس برس"