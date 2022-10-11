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لافروف ونظيره الفنزويلي يدينان التدابير أحادية الجانب التي تستخدم أداة للتدخل في شؤون الدول

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لافروف ونظيره الفنزويلي يدينان التدابير أحادية الجانب التي تستخدم أداة للتدخل في شؤون الدول
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا
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أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الفنزويلي كارلوس فاريا في موسكو سير تنفيذ المشاريع المشتركة، واتفقا على مواصلة تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات.

وقال الوزارة في بيانها أن "الوزراء أشاروا إلى التطور الديناميكي للحوار السياسي والتعاون العملي بما يتماشى مع علاقات الشراكة الاستراتيجية. وبحثوا تنفيذ المشاريع المشتركة واتفقوا على خطوات لبناء علاقات ثنائية في مختلف المجالات".

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واتفق الطرفان على "تعزيز التنسيق في مجال السياسة الخارجية بأشكال متعددة الأطراف من أجل تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية يقوم على احترام مبادئ وأعراف القانون الدولي".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الجانب الروسي قدم الإيضاحات اللازمة فيما يتعلق بقبول انضمام مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا الاتحادية بما يتماشى مع حق هذه المناطق في تقرير المصير".

وتابعت: "تم الإعراب عن الإدانة الشديدة للتدابير القسرية غير القانونية أحادية الجانب التي تستخدم كأداة للتدخل في شؤون الدول ذات السيادة. وأكد الجانب الروسي دعمه لجهود السلطات البوليفارية في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".

المصدر: نوفوستي

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