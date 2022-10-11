"فوكس نيوز": إنكار بايدن للواقع ولومه الآخرين على أخطائه سيسقط الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس

أعلن نائب رئيس شركة التسويق الرقمي Targeted Victory مات غورمان، أن الحزب الديمقراطي معرض لخسارة انتخابات الكونغرس في نوفمبر، على خلفية احتدام الجدل حول مدى أهلية جو بايدن.

وقال غورمان لقناة Fox News إن البيت الأبيض لا يزال يشعر بالحيرة من الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وأشار إلى تصريحات بايدن حول "زيادة أسعار البوتينية" ونوه إلى أن الزعيم الأمريكي يسعى لنقل المسؤولية للآخرين.

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وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الوقود، فإن "بوتين هو المسؤول عن كل شيء"، ولكن إذا انخفضت الأسعار، فإن الرئيس الأمريكي يعزو ذلك على الفور إلى جهوده.

كما أكد أنه على الرغم من الأدلة الدامغة على بداية الركود في البلاد، صرح الرئيس أنه "من الناحية الفنية ليس هناك الركود"، نافيا المشكلة بدلا من محاولة حلها.

وتابع: "فقد الرئيس بايدن مصداقيته بإنكاره للواقع وتقديم أعذار سخيفة ولوم الآخرين على أخطاء إدارته".

وأردف: "بعد أسابيع قليلة، من المرجح أن يستيقظ الديمقراطيون على غالبية للجمهوريين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويتساءلون بسذاجة كيف سارت الأمور على هذا النحو الخاطئ".

المصدر: نوفوستي