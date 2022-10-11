بينهم 28 طفلا.. إصابة 32 شخصا بتسمم إثر تسرب لغاز أول أوكسيد الكربون في ولاية بنسلفانيا

تسبب تسرب لغاز أول أوكسيد الكربون في مركز "هابي سمايلز" التعليمي في ألينتاون في بنسلفانيا بإصابة 32 شخصا، بينهم 28 طفلا.

وذكرت محطة الأنباء المحلية "WFMZ" أن الطوارئ تلقت بلاغا حول غياب طفل عن الوعي داخل المركز التعليمي نتيجة تسرب لغاز أول أوكسيد الكربون في المبنى، كما ظهرت أعراض التسمم على العديد من الأطفال.

وعلى الفور، تم إخلاء المبنى ونقل جميع الأشخاص البالغ عددهم 32 شخصا، ومعظمهم من الأطفال (28)، إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه وبعد فحص المبنى تبين أن المبنى لا يحتوي على أجهزة الكشف عن جودة الهواء، كما تبين أن التسرب نتج عن وحدة تدفئة معطلة، ونظام تنفيس مغلق.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق المبنى الذي يضم نحو 40 طفلا حتى إجراء الإصلاحات المطلوبة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية