الأمم المتحدة: تضرر نحو مليون شخص جراء الفيضانات في جنوب السودان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حصيلة المتضررين جراء الفيضانات في جنوب السودان بلغت نحو 909 آلاف شخص، ما يعادل ضعفي التقديرات المنشورة الشهر الماضي.

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ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان إلى "تقارير تفيد بأن الفيضانات أدت إلى نفوق مواش وتلف محاصيل، وجرف طرق وجسور وتدمير منازل ومدارس ومنشآت صحية وغمر آبار ومجار للصرف الصحي ما أدى إلى تلوث الموارد المائية وإلى خطر تفشي أمراض تنتقل بالمياه"، حيث ترزح الدولة الفتية تحت وطأة أربعة مواسم فيضانات، في كارثة باتت تطال تسعا من ولايات البلاد العشر.

هذا وتعد ولاية الوحدة الغنية بالنفط إحدى أكثر المناطق تضررا من جراء الفيضانات، وقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى تضرر سدود في منطقتين يوم الأحد الماضي، ما يهدد بإغراق مخيمات للنازحين بالمياه وقاعدة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وأشار المكتب إلى "جهود تبذل على مدار الساعة للإصلاح حيث تقتضي الحاجة ولمراقبة أي مكامن ضعف استباقا مزيد من الأضرار".

وأفاد "أوتشا" بأن الأمطار الغزيرة في ولاية بحر الغزال غربي البلاد، تسببت بانهيار جسر رئيسي ما حال دون وصول المساعدات الضرورية للتجمعات السكانية، ما فاقم معاناتها.

وكانت التقديرات السابقة للوكالة الأممية تشير إلى تضرر نحو 386 ألف شخص من جراء الفيضانات في سبع ولايات.

المصدر: "أ ب"