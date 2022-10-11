"بلومبيرغ": أردوغان يؤكد نية تركيا التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على المضي قدما في استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن أردوغان رفض انتقادات الاتحاد الأوروبي والداخل الليبي لسعيه لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في الدولة الواقعة شمالي إفريقيا.

ووقعت أنقرة وإدارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الأسبوع الماضي اتفاقا لتكثيف االجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، مما أثار نزاعا محتدما بشأن المطالبات البحرية السيادية.

ورفض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، الاتفاق، وقال إن الدبيبة ليس له الحق في توقيع صفقات مع قوى أجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة، كما تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول والذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا إلى 32 مليار متر مكعب سنويا.

وقال أردوغان في أنقرة في وقت متأخر يوم الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة تاناب وهو أمر بالغ الأهمية.. وباتفاقية الهيدروكربون التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد".

وبُني الاتفاق مع طرابلس على اتفاق 2019 الذي أبرمته تركيا مع الحكومة الليبية السابقة المعترف بها دوليا، والتي كانت تتلقى مساعدة عسكرية من أنقرة.

المصدر: "بلومبيرغ"