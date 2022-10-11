بكّين تذكر واشنطن بمخططها لتدمير 7 دول خلال 5 سنوات

نشر متحدث الخارجية الصينية تشاو لي جيان، عبر "تويتر" مقتطفات من تصريح الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك حول خطط البنتاغون قبل عشرين عاما للسيطرة على 7 دول في العالم.

واقتبس لي جيان عنوان تغريدته من كلمات كلارك: "عندما لا تمتلك سوى المطرقة فإنك سترى جميع الأشياء حولك مسامير".

ونشر خطاب كلارك في نادي الكومنولث في كاليفورنيا عام 2007 بعنوان "حان وقت القيادة" باسم الواجب والشرف والوطن، الذي يروي فيه كيف أن مسؤولا في هيئة الأركان في العام 2001 كشف عن مخطط استراتيجي سري لوزارة الدفاع الأمريكية لمهاجمة وتدمير 7 دول في غضون 5 سنوات.

If the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. pic.twitter.com/3ZWBr9kxHt — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) October 11, 2022

وأوضح أن الدول المقصودة هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران.

وأكد أن مسؤولي البنتاغون أنفسهم حينها لم يدركوا المتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام العسكرية الملقاة على عاتقهم.

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وغالبا ما يعلق لي جيان على سياسات الولايات المتحدة والغرب من خلال صور ينشرها عبر "تويتر"، حيث أشار في وقت سابق إلى سوء فهم واشنطن لمعنى عبارة "المجتمع الدولي" واتهمها بتشكل خطر حقيقي على البشرية جمعاء، كما وسخر من خطاب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول طبيعة الحلف الدفاعية.

المصدر: نوفوستي