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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة "تابعة لحماس" شمالي غزة (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس" اجتازت منطقة العائق الأمني في شمال قطاع غزة".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مسيرة درون تابعة لمنظمة حماس الارهابية اجتازت الى منطقة العائق الأمني في شمال قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "المسيرة لم تجتاز سياج العائق حيث تم اسقاطها بالقرب من السياج وضبطها".

المصدر: RT

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