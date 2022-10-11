المستشار النمساوي يطالب بحل أوروبي للهجرة غير الشرعية

جدد المستشار النمساوي، كارل نهامر، المطالبة بالحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، ودعا بروكسل إلى "حل أوروبي" لهذه المشكلة.

وقال نهامر على تويتر بعد اجتماعه مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس: "يجب أن يكون هدفنا وقف الزيادة الكبيرة في الهجرة غير الشرعية إلى النمسا والاتحاد الأوروبي. وهذا يتطلب في النهاية، حلا أوروبيا نحمي فيه بشكل فعال الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ونهزم التهريب والاتجار بالبشر".

وأشار إلى أنه بحث القضية في اجتماع مع شيناس، مؤكدا أنه "في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر، تعد دول غرب البلقان شريكا مهما للنمسا والاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي