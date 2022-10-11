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بايدن يهنئ لابيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان: أنت تصنع التاريخ

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بايدن يهنئ لابيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان: أنت تصنع التاريخ
AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بالتوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

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وقال حساب رئيس الحكومة الإسرائيلية في "فيسبوك": "تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد قبل قليل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي هنأه على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية في ختام عشر سنوات من المحاولات".

ونقل الحساب عن بايدن قوله للابيد: "أنت تصنع التاريخ".

وشكر بايدن جميع أعضاء الفريق المفاوض الإسرائيلي الذين شاركوا في الاتصالات وعبروا عن ثقتهم فيها.

كما أكد بايدن التزامه بأمن إسرائيل وبالاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن قدرة الطرفين على العمل معا من أجل التوصل إلى اتفاق تشكل دليلا على العلاقة القوية وغير القابلة للكسر بينهما شخصيا، وبين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال الحساب: "بحث الزعيمان أهمية الاتفاق الذي سيضمن أمن إسرائيل على حدودها الشمالية، وسيعزز الاقتصادين الإسرائيلي واللبناني، وفق حساب رئيس الوزراء".

وأعرب لابيد عن شكره لبايدن على زعامته وعلى الوساطة الأمريكية في المفاوضات مع لبنان.
 

المصدر: RT

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