وسائل الإعلام: المخابرات البريطانية وضعت خطة لتدمير جسر القرم في أبريل

كشف موقع Grayzone نقلا عن وثائق قدمها مصدر مجهول، أن المخابرات البريطانية خططت في ربيع 2022 لتدمير جسر القرم.

وكتب الموقع: "تلقىنا وثائق مؤرخة بأبريل 2022، تم تجميعها لمسؤولين استخبارات بريطانيين رفيعي المستوى، توضح بالتفصيل خطة تفجير جسر القرم.. بمشاركة جنود أوكرانيين مدربين تدريبا خاصا".

ويشار إلى أن الخطة أعدها هيو وارد، بناء على طلب ضابط المخابرات البريطاني ومستشار الأمين العام لحلف الناتو كريس دونيلي، وتهدف الخطة لمساعدة أوكرانيا على "تهديد القوات الروسية" في البحر الأسود.

اقترح وارد، تدمير الجسر بإطلاق صواريخ كروز على القوس المركزي للجسر أو تفجير الألغام المزروعة على الأرصفة بواسطة الغواصين أو درونات غواصة.

وأحال دونيلي مسودة وارد، إلى وزير الدفاع الليتواني السابق أودريوس بوتكيفيسيوس، الذي كان بإمكانه تمريره إلى السلطات الأوكرانية، وتظهر مراسلات بوتكفيزيوس مع دونيلي أن الوزير السابق على اتصال أيضا بغاي سبيندلر عضو جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "MI6".

وتواصل الموقع مع وارد، الذي لا ينفي مشاركته في إعداد خطة تدمير الجسر، لكنه لم يؤكد ذلك أيضا، وقال، إن عليه التحدث إلى دونيلي أولا.

المصدر: نوفوستي