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وصف بـ"التاريخي".. وزيرة إسرائيلية تعارض اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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AFP
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أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد أنها ستعارض اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان إذا لم يعرض على الكنيست للمصادقة عليه، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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وتأتي معارضة إيليت شاكيد وسط إشادة ومهاجمة للاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، حيث وصفه رئيس الحكومة يائير لابيد بـ"التاريخي"، فيما اعتبره مسؤولون عسكريون وسياسيون بـ"الإذعان" للبنان و"حزب الله".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي للمفاوضات البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان، وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية"، آملة أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن".

في حين أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

المصدر: RT

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