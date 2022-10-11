بايدن يهنئ عون بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

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وقالت الرئاسة اللبنانية في "تويتر": "الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ومؤكدا وقوف الولايات المتحدة الى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية".

الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومؤكداً وقوف الولايات المتحدة الى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 11, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبرت الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي للمفاوضات البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان، وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية"، آملة أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن".

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من شركة "توتال" الفرنسية البدء فورا بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية، إثر إعلان إسرائيل التوصل مع لبنان إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.

في حين أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

المصدر: RT + "فرانس برس"