الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بإطلاق للنار قرب مستوطنة شافي شومرون
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي أطلق عليه النار قرب مستوطنة شافي شومرون شمالي نابلس صباح اليوم الثلاثاء.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قتل في وقت سابق اليوم محارب في جيش الدفاع نتيجة عملية إطلاق النار التخريبية التي وقعت بالقرب من بلدة شافي-شومرون حيث قام مخربون فلسطينيون بإطلاق نار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان".
وأضاف أدرعي: "لقد باشرت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين".
#عاجل قتل في وقت سابق اليوم محارب في جيش الدفاع نتيجة عملية اطلاق النار التخريبية التي وقعت بالقرب من بلدة شافي-شومرون حيث قام مخربون فلسطينيون باطلاق نار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2022
لقد باشرت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين pic.twitter.com/uOy18NFyA9
المصدر: RT