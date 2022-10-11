الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بإطلاق للنار قرب مستوطنة شافي شومرون

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي أطلق عليه النار قرب مستوطنة شافي شومرون شمالي نابلس صباح اليوم الثلاثاء.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قتل في وقت سابق اليوم محارب في جيش الدفاع نتيجة عملية إطلاق النار التخريبية التي وقعت بالقرب من بلدة شافي-شومرون حيث قام مخربون فلسطينيون بإطلاق نار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان".

وأضاف أدرعي: "لقد باشرت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين".

#عاجل قتل في وقت سابق اليوم محارب في جيش الدفاع نتيجة عملية اطلاق النار التخريبية التي وقعت بالقرب من بلدة شافي-شومرون حيث قام مخربون فلسطينيون باطلاق نار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان.



لقد باشرت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين pic.twitter.com/uOy18NFyA9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2022

المصدر: RT